Assalto di notte nella banca in centro | ladri messi in fuga bancomat danneggiato

Nella notte a Casalnuovo, un tentativo di furto alla filiale Intesa Sanpaolo è stato fermato dalle guardie giurate intervenute tempestivamente in seguito all’allarme. L’assalto, avvenuto in un orario notturno, ha causato danni a un bancomat, ma i ladri sono stati messi in fuga senza riuscire a portare a termine l’azione.

La notte scorsa a Casalnuovo è avvenuto un tentativo di furto presso la filiale Intesa Sanpaolo. Il colpo è stato sventato grazie al pronto intervento delle guardie giurate, già presenti in zona a seguito dell’allarme. I malviventi sono riusciti solo a danneggiare il bancomat e le porte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

