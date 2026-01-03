Assaltano armati l' ufficio postale e sequestrano i dipendenti | lascia il carcere uno dei malviventi

A novembre 2023, Carlo Di Marino di Giugliano in Campania è stato coinvolto in una rapina all'ufficio postale di Maddaloni, durante la quale i dipendenti furono sequestrati. Dopo l'arresto, è stato successivamente disposto un differimento della detenzione, con gli arresti domiciliari fuori regione e l’obbligo del braccialetto elettronico. Questa vicenda evidenzia le procedure giudiziarie adottate nei confronti di chi commette reati di questo tipo.

Arresti domiciliari fuori Regione con obbligo del braccialetto elettronico, per Carlo Di Marino, 32enne di Giugliano in Campania che nel novembre 2023, insieme ad altre due persone, mise a segno una rapina da 75mila euro all'ufficio postale di via Carmignano a Maddaloni.

