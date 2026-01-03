Ascolti TV | Venerdì 2 Gennaio 2025
Ecco l’introduzione richiesta: L’ascolto TV di venerdì 2 gennaio 2026 ha visto su Rai1 il programma
Nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio 2026, su Rai1 Purché finisca bene – Seduci & Scappa ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Francesca Cabrini ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Crudelia intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Harry Potter e il calice di fuoco incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Enzo Jannacci – Vengo anch’io segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 The Illusionist – L’illusionista raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 No Time to Die ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 02 Gennaio 2026
Leggi anche: Ascolti tv venerdì 2 gennaio: Seduci e scappa, Francesca Cabrini, Quarto grado
Ascolti TV | Venerdì 26 Dicembre 2025; Ascolti tv venerdì 2 gennaio | Seduci e scappa Francesca Cabrini Quarto grado; Sport in tv oggi venerdì 2 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Ascolti TV venerdì 26 dicembre 2025 | Canale 5 vince la prima serata access fortissimo per i game show.
Ascolti TV 2 gennaio, la sfida tra Purché finisca bene – Seduci e scappa e Francesca Cabrini - Venerdì 2 gennaio su Rai1 la fiction Purché finisca bene - fanpage.it
Ascolti tv, Belve chiude forte (con Maria De Filippi). Juventus-Udinese gol nello share. Berlinguer sale, ma Floris è imbattibile - Trend Auditel - L'altro ispettore con Alessio Vassallo esordisce su Rai1 al primo posto negli ascolti tv con 3. affaritaliani.it
Ascolti tv del 2 dicembre, debutta L’altro ispettore. Occhi puntati su Gerry Scotti - Martedì 2 dicembre ha debuttato su Rai 1 la fiction L’altro ispettore con Cesare Bocci e Alessio Vassallo. dilei.it
4 NUEVAS SERIES TURCAS que comienzan en ENERO 2026!??
Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di venerdì 26 dicembre 2025: i dati Auditel - facebook.com facebook
Cari amici, ieri è andata in onda l’ultima puntata di FarWest, che tornerà a gennaio dopo la pausa delle feste. Quando lo scorso anno la Rai mi ha chiesto di spostare la messa in onda dal lunedì al venerdì per fare posto al programma di Giletti, sapevo bene a x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.