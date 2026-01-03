Ascolti tv del 2 gennaio Gerry Scotti sfida l’ex Tronista di Uomini e Donne

Il palinsesto televisivo riprende gradualmente la sua normale programmazione, con un ritmo più tranquillo fino all’Epifania. Tra le novità, il 2 gennaio Gerry Scotti sfida l’ex Tronista di Uomini e Donne, offrendo agli spettatori un appuntamento interessante. In questo periodo, le trasmissioni sono principalmente repliche, riflettendo un ritmo più rilassato e meno frenetico rispetto ai mesi precedenti.

Il palinsesto riprende lentamente forma ma, questi giorni fino almeno all' Epifania, sono ancora caratterizzati da repliche e ritmi lenti. L'access invece rimane saldamente in piedi, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna a intrattenere milioni di italiani. Per una strana ironia della sorte, o per semplice casualità, nella serata del 2 gennaio i minuti conclusivi del programma di Gerry Scotti si sono scontrati con Seduci e scappa – film del ciclo Purché finisca bene – con l'ex Tronista Francesco Arca nel cast. Ma la sua carriera è iniziata proprio a Mediaset, oggi roccaforte del conduttore pavese, che venerdì ha rosicchiato qualche punto percentuale con l'ultima parte del quiz show che presenta con Samira Lui.

