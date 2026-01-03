Ascolti TV 3 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel ufficiali relativi alla prima serata di sabato 3 gennaio 2026. Questa panoramica fornisce un’analisi obiettiva degli ascolti televisivi, offrendo una rappresentazione chiara delle performance delle principali trasmissioni. I dati sono utili per comprendere le preferenze del pubblico e le tendenze del mercato televisivo in un contesto di aggiornamento quotidiano.

Ascolti TV 3 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 3 Gennaio 2026. Gli ascolti TV del 3 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Purché finisca bene, mentre Canale 5 ha risposto con Francesca Cabrini. Italia 1 ha offerto Harry Potter E Il Calice Di Fuoco, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Quarto Grado e The Illusionist – L'illusionista.

