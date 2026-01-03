Il 2 gennaio si presenta come un giorno di confronto tra le principali emittenti italiane. Su Rai1 va in onda la fiction

La sfida degli ascolti tv. Venerdì 2 gennaio su Rai1 la fiction Purché finisca bene - Seduci e scappa mentre su Canale 5 il film Francesca Cabrini con Cristiana Dell'Anna. Tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

