Ascoli si riparte | caccia ai 3 punti | Attenzione la Pianese è rocciosa

L'Ascoli si prepara a affrontare una sfida importante, con l'obiettivo di conquistare i tre punti contro una Pianese determinata e solida. La partita rappresenta un momento cruciale per i bianconeri nel percorso del 2026, in cui ogni risultato potrà influenzare il proseguo della stagione. È una fase di verifica e impegno, in cui l'attenzione e la tenacia saranno fondamentali per raggiungere l'obiettivo.

L' Ascoli adesso si gioca tutto. I bianconeri di Tomei sono ufficialmente sbarcati in un 2026 che li metterà subito di fronte ad una serie impegnativa di prove. Gennaio sarà un mese particolarmente importante sia sul mercato che per quanto riguarda i risultati del campo. La prima vittoria da conquistare sarà quella messa in palio oggi sul campo della Pianese (avvio ore 14.30). Nella prima parte del cammino il Picchio a volte ha dovuto fare i conti con qualche errore necessario per crescere e maturare. Gli schiaffi presi, anche se a volte sono arrivati in maniera ingiusta, hanno accresciuto la tempra di un gruppo oggi ancor più determinato nel voler confermare tutto il proprio valore.

