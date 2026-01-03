Ascensore inutile e barriere ovunque | la stazione di Fano è da Terzo mondo

La stazione di Fano presenta evidenti criticità, tra ascensori inutilizzabili e barriere architettoniche che ostacolano l’accesso. Questa situazione evidenzia un problema di infrastrutture e di gestione, che compromette la fruibilità dei servizi ferroviari. Un’attenzione particolare è richiesta per migliorare le condizioni e garantire un servizio più accessibile e funzionale per tutti i viaggiatori.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 3 gennaio 2026 - A colpire, arrivando oggi alla stazione ferroviaria di Fano, è innanzitutto il contrasto. Da pochi giorni sono terminati i lavori nel sottopasso, che appare nuovo, luminoso, ripulito. Un intervento evidente, così come il piazzale sistemato e la facciata rinnovata. Un'operazione di restyling che dà l'idea di una stazione finalmente rimessa a nuovo. Ma basta spostare lo sguardo di pochi metri per rendersi conto che si tratta, più che altro, di trucco e make-up su un volto vecchio, capace di ingannare l'occhio ma non di risolvere i problemi reali. IL RESTYLING CHE NON RISOLVE.

