Ascensore inutile e barriere ovunque | la stazione di Fano è da Terzo mondo

Da ilrestodelcarlino.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stazione di Fano presenta evidenti criticità, tra ascensori inutilizzabili e barriere architettoniche che ostacolano l’accesso. Questa situazione evidenzia un problema di infrastrutture e di gestione, che compromette la fruibilità dei servizi ferroviari. Un’attenzione particolare è richiesta per migliorare le condizioni e garantire un servizio più accessibile e funzionale per tutti i viaggiatori.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 3 gennaio 2026 -  A colpire, arrivando oggi alla stazione ferroviaria di Fano, è innanzitutto il contrasto. Da pochi giorni sono terminati i lavori nel sottopasso, che appare nuovo, luminoso, ripulito. Un intervento evidente, così come il piazzale sistemato e la facciata rinnovata. Un’operazione di restyling che dà l’idea di una stazione finalmente rimessa a nuovo. Ma basta spostare lo sguardo di pochi metri per rendersi conto che si tratta, più che altro, di trucco e make-up su un volto vecchio, capace di ingannare l’occhio ma non di risolvere i problemi reali. IL RESTYLING CHE NON RISOLVE. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ascensore inutile e barriere ovunque la stazione di fano 232 da terzo mondo

© Ilrestodelcarlino.it - Ascensore inutile e barriere ovunque: la stazione di Fano è da Terzo mondo

Leggi anche: A Monza un ascensore esterno e panoramico per la scuola senza barriere

Leggi anche: Scale mobili e un ascensore fuori uso alla nuova stazione Colosseo della linea C

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lecce, caos stazione dopo tre anni di lavori e ascensore pronto per l'estate 2026. Disagi per i pendolari - Caos stazione dopo tre anni di lavori e ascensore pronto per l'estate 2026. quotidianodipuglia.it

Barriere architettoniche: "La stazione di Levanto non del tutto accessibile" - Nonostante le buone notizie sulla messa a norma della stazione ferroviaria, a Levanto nella situazione attuale c’è ancora da fare. lanazione.it

I fumetti per l’accessibilità e il diritto ad ascensori funzionanti in stazione ferroviaria - Anffas Crema Ets Aps lancia una campagna a fumetti per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza degli ascensori nella stazione ferroviaria della città, spesso fuori servizio per guasti, e ... disabili.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.