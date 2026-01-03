Artisti montespertolesi in mostra alla Cambiano Opere e impegno sociale

È stata inaugurata presso la Banca di Cambiano a Montelupo Fiorentino la mostra “Colore & Vita - Non c’è abbastanza vernice nel mondo”, che presenta le opere di Alessandro Poggianti e Sandro Gozzi. L’esposizione mette in evidenza la capacità degli artisti montespertolesi di unire creatività e impegno sociale, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione attraverso pittura e scultura.

È stata inaugurata nella sala espositiva della Banca di Cambiano a Montelupo Fiorentino, la mostra "Colore & Vita-Non c'è abbastanza vernice nel mondo", dedicata alla pittura e alla scultura degli artisti montespertolesi, Alessandro Poggianti e Sandro Gozzi. Presenti al taglio del nastro anche il professore Luigi Nigi e i responsabili della filiale della banca. Protagoniste le opere del maestro d'arte Sandro Gozzi che spaziano tra scultura, oggetti di designer, vasellame da uso e reinterpretazioni di maioliche antiche. "Le sculture presentate sono parte di un percorso che, partendo dalle luttuose vicende e dai funesti approdi di immigrati sulle nostre coste – spiega Gozzi – ci parlano della tragicità di questi eventi".

