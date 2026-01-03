Arriva la Befana nel borgo dei presepi | Lustignano in festa

Nel borgo di Lustignano, noto per i suoi presepi artigianali, arriva la tradizionale visita della Befana. Con circa 200 abitanti nel comune di Pomarance, in provincia di Pisa, Lustignano si prepara a ospitare questa festa, arricchita dalle decorazioni e dai presepi realizzati con cura da Enrico Bulichelli. Un appuntamento che unisce la comunità in un’atmosfera semplice e autentica, mantenendo vive le tradizioni locali.

LUSTIGNANO – Arriva la Befana a Lustignano, il borgo dei presepi. Un borgo minuscolo, circa 200 abitanti nel Comune di Pomarance, provincia di Pisa, in cui sono in mostra decine di presepi realizzati artigianalmente da Enrico Bulichelli. Piccoli capolavori vanto e orgoglio di Lustignano, esposti nelle vie, davanti alle case, alle finestre. Illuminati e ben protetti dalle intemperie in teche in plexiglass. Pezzi unici che rendono unico questo piccolissimo borgo. Borgo impreziosito anche dalle opere in mostra di Alberto Cheli. E poi c’è l’albero addobbato con lavori all’uncinetto realizzati da Donatella, moglie di Enrico Bulichelli. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

