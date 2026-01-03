In Finlandia, due persone sono state arrestate in relazione a un sospetto danno a un cavo sottomarino. Le autorità hanno fermato i membri dell’equipaggio della nave cargo Fitburg, già posta sotto sequestro alcuni giorni fa. L’indagine si concentra sull’eventuale coinvolgimento nel danneggiamento di infrastrutture sottomarine, un episodio che potrebbe avere implicazioni sulla sicurezza delle comunicazioni e delle reti di trasmissione.

In Finlandia, la polizia ha arrestato due membri dell’equipaggio della Fitburg, una nave cargo che le autorità locali avevano messo sotto sequestro qualche giorno fa, con il sospetto che avesse danneggiato un cavo sottomarino. Sulle due persone finite in manette pendono le accuse di danneggiamento aggravato, tentativo di danneggiamento aggravato e interferenza grave con le telecomunicazioni. Ad altre due, invece è stato proibito di lasciare il Paese, almeno per ora. Finlandia, arrestati due membri della Fitburg: non ci sono prove di un sabotaggio russo. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, che stanno analizzando da giorni l’accaduto, l’imbarcazione avrebbe causato danni a un cavo per le comunicazioni tra Finlandia ed Estonia con la propria ancora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Arrestate due persone in Finlandia: avrebbero danneggiato un cavo sottomarino

Leggi anche: La Finlandia ha sequestrato una nave: avrebbe danneggiato un cavo sottomarino delle telecomunicazioni

Leggi anche: Finlandia, sequestrata una nave sospettata di aver danneggiato un cavo sottomarino per le comunicazioni con l’Estonia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Finlandia ha arrestato due persone con l'accusa di avere danneggiato un cavo sottomarino; Un altro cavo si scontra con un'ancora. La guerra tra la flotta ombra di Putin e le infrastrutture europee; Arrestate due persone in Finlandia: avrebbero danneggiato un cavo sottomarino; La polizia arresta due membri dell'equipaggio di una nave che trascinava le ancore per presunti danni ai cavi sottomarini nel Golfo di Finlandia.

La Finlandia ha arrestato due persone con l’accusa di avere danneggiato un cavo sottomarino - La Fitburg è una nave mercantile che era partita da San Pietroburgo, in Russia, ed era diretta ad Haifa, in Israele. ilpost.it