Arezzo il Circolo Artistico celebra il baritono Mario Cassi
Il Circolo Artistico di Arezzo rende omaggio al baritono Mario Cassi, figura di rilievo nel panorama musicale italiano. L'evento, previsto per il 3 gennaio 2026, offrirà un’occasione per ascoltare brani significativi e valorizzare i giovani talenti emergenti. Una serata dedicata alla musica, alla memoria e alla promozione dell’arte vocale nel territorio aretino.
Arezzo, 3 gennaio 2026 – Arezzo,il Circolo Artistico celebra il baritono Mario Cassi. Una serata speciale tra musica, memoria e giovani talenti. Lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Circolo Artistico di Arezzo ospiterà nel suo Salone delle Feste, per una serata d’eccezione, il baritono Mario Cassi, artista di fama internazionale e figura profondamente legata alla città di Arezzo e alla storia del Circolo stesso. L’evento sarà un omaggio alla carriera di Mario Cassi, ripercorsa attraverso un excursus artistico e umano che metterà in luce il suo percorso musicale, dalle origini aretine ai più prestigiosi palcoscenici lirici internazionali, sottolineando il legame formativo e affettivo con il Circolo Artistico, luogo simbolo della vita culturale cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Alberto Cartuccia Cingolani in concerto al Circolo Artistico di Arezzo
Leggi anche: Circolo Pescatori, è tornato il presepe artistico
La collettiva Riflessi d’arte del Cenacolo degli Artisti Aretini omaggia i primi 25 anni di attività dell’associazione.
Arezzo, il Circolo Artistico celebra il baritono Mario Cassi - Arezzo, 3 gennaio 2026 – Arezzo,il Circolo Artistico celebra il baritono Mario Cassi. lanazione.it
Arezzo, ospita “Riflessi d’arte”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini - Arezzo, 15 dicembre 2025 – Dal 20 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 il Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo, ospita “Riflessi d’arte”, collettiva del Cenacolo degli Artisti Aretini che ... lanazione.it
Prosegue fino al 6 gennaio 2026, nel piano terra del Circolo Artistico di Corso Italia 108, ad Arezzo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.