Il Circolo Artistico di Arezzo rende omaggio al baritono Mario Cassi, figura di rilievo nel panorama musicale italiano. L'evento, previsto per il 3 gennaio 2026, offrirà un’occasione per ascoltare brani significativi e valorizzare i giovani talenti emergenti. Una serata dedicata alla musica, alla memoria e alla promozione dell’arte vocale nel territorio aretino.

Arezzo, 3 gennaio 2026 – Arezzo,il Circolo Artistico celebra il baritono Mario Cassi. Una serata speciale tra musica, memoria e giovani talenti. Lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Circolo Artistico di Arezzo ospiterà nel suo Salone delle Feste, per una serata d’eccezione, il baritono Mario Cassi, artista di fama internazionale e figura profondamente legata alla città di Arezzo e alla storia del Circolo stesso. L’evento sarà un omaggio alla carriera di Mario Cassi, ripercorsa attraverso un excursus artistico e umano che metterà in luce il suo percorso musicale, dalle origini aretine ai più prestigiosi palcoscenici lirici internazionali, sottolineando il legame formativo e affettivo con il Circolo Artistico, luogo simbolo della vita culturale cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

