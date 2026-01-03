Area sportiva approvato il progetto di riqualificazione | nuova palestra e zona bar

La Giunta di Bondeno ha approvato il progetto di riqualificazione dell’area sportiva di Pilastri, situata in via Guido Reni. L’intervento, del valore di 82mila euro, prevede la realizzazione di una nuova palestra e di una zona bar, contribuendo al miglioramento degli spazi dedicati agli sportivi e alla comunità locale. L’intervento si inserisce in un percorso di potenziamento e valorizzazione delle strutture sportive del territorio.

Procede spedita la marcia del progetto di riqualificazione dell'area sportiva di Pilastri. La Giunta di Bondeno ha approvato il progetto esecutivo riguardante la zona di via Guido Reni, che prevede un investimento di 82mila euro. Distribuiti in una parte destinata ai lavori (poco più di 58mila.

