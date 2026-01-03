Arcinazzo Romano Domani 4 Dicembre l’ultimo appuntamento per i vicoli del paese con il Presepe vivente dei volontari dell’Associazione Culturale Ser Cola Bactista
Domani 4 dicembre si terrà l’ultimo appuntamento con il Presepe vivente organizzato dai volontari dell’Associazione Culturale Ser Cola Bactista ad Arcinazzo Romano. L’evento si svolgerà tra i vicoli del paese, situato ai piedi dei Monti Subappenini, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente nel centro storico. Un’occasione per riscoprire le tradizioni locali e vivere un momento di condivisione in un contesto rurale e suggestivo.
