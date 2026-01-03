Archivio editoriali Asvis come essere più felici? Più tempo alle relazioni e meno iperconnessione

L’Archivio Editoriali ASviS presenta un approfondimento di Flavia Belladonna sul tema della felicità. Analizzando dati dal World Happiness Report e da un sondaggio Ipsos, si evidenzia l’importanza di dedicare più tempo alle relazioni e di ridurre la dipendenza dalla tecnologia. Un approccio sobrio e riflessivo per favorire il benessere personale e sociale, senza eccessi o sensazionalismi.

Testo di Flavia Belladonna, del Comitato dell'ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 27 marzo 2025 Il World Happiness Report e un sondaggio Ipsos raccontano le fonti della felicità. Trovare lo spazio per costruire rapporti positivi e di qualità diventa cruciale. Diritto alla disconnessione e città dei 15 minuti tra le possibili misure a supporto. 2732025 " Questo sono io, queste sono tre persone, a cui darò il mio aiuto, ma deve essere una cosa molto importante. Una cosa che non possono fare da sole. Perciò io la faccio per loro. E loro la fanno per altre tre persone.

