L’appello per una Bidentina più sicura coinvolge sindaci e oltre 20 imprese, con l’obiettivo di migliorare l’adeguamento della strada provinciale 4 e il collegamento con la E45. Nel 2026, si ripropongono proposte concrete per garantire maggior sicurezza e efficienza alla viabilità locale, puntando a interventi che rispondano alle esigenze di residenti, aziende e pendolari.

Il 2026 riparte dalle proposte per l’adeguamento generale della Bidentina (strada provinciale 4) e il suo collegamento con la E45. A prendere posizione – in un corposo e minuzioso documento – sono oltre 20 imprenditori della Val Bidente insieme ai sindaci di Civitella, Galeata, Santa Sofia e al nuovo presidente di Romagna Acque. Il gruppo di lavoro è coordinato dall’imprenditore Guido Sassi, dall’ingegnere Edgardo Valpiani (già responsabile servizio Infrastrutture della Provincia di Forlì-Cesena) e dall’avvocato Giusto Balzani (già segretario generale della Provincia). E si rivolgono a Regione, Provincia, Comuni, alle associazioni imprenditoriali e sociali, proponendo le modifiche al Piano Regionale Integrato Trasporti (Prit) dell’ Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Appello per una Bidentina più sicura. In campo sindaci e oltre 20 imprese

