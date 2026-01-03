aperture gratuite e laboratori didattici a casa bruschi

Il fine settimana di Fiera Antiquaria a Arezzo offre l’opportunità di visitare gratuitamente Casa Bruschi domenica 4 gennaio. La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, propone anche laboratori didattici e le mostre temporanee Fantasie Déco. Un’occasione per scoprire arte, cultura e antiquariato in un ambiente ricco di storia e suggestioni, senza costi di ingresso.

Per iniziare il 2026 all’insegna di arte, cultura e antiquariato e in occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria, verrà offerto domenica 4 gennaio l’ingresso gratuito alla Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, e alle mostre temporanee Fantasie Déco. Opere dalla collezione d’arte di Fondazione Cr Firenze e Monete dal mondo, in linea con quanto stabilito dal Ministero della Cultura per la prima domenica del mese e con Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo. Per festeggiare la Befana, Casa Bruschi prevede l’apertura straordinaria sia lunedì 5 gennaio che il 6 gennaio organizzando visite guidate alle 16 con laboratori didattici gratuiti per giovani e famiglie tra gli oggetti della Collezione Bruschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

