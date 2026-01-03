Apertura dei siti turistici disposti i turni per gli ex Asu della Città metropolitana

Da messinatoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalla prossima settimana, verrà introdotta una turnazione per gli ex Asu impiegati nei siti turistici della Città metropolitana di Torino. Questa disposizione mira a garantire un servizio continuo e organizzato, assicurando un'adeguata presenza nei principali luoghi di interesse della città. La rotazione permetterà di gestire al meglio le risorse e di offrire un supporto costante ai visitatori, mantenendo standard di qualità e efficienza.

Sarà disposta una turnazione degli ex Asu in servizio per conto della Città metropoliana e impegnati nei siti turistici del capoluogo. A sollevare il loro caso il consigliere metropolitano Felice Calabrò nel corso della seduta consiliare sulla votazione al bilancio consolidato dell'ente. Calabrò. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

apertura dei siti turistici disposti i turni per gli ex asu della citt224 metropolitana

© Messinatoday.it - Apertura dei siti turistici, disposti i turni per gli ex Asu della Città metropolitana

Leggi anche: Giornata contro la violenza sulle donne: “Dentro le parole, oltre il silenzio”, l’iniziativa della Città Metropolitana di Napoli all’Albergo dei Poveri

Leggi anche: Casa Minerbi - Dal Sale, apertura straordinaria (con visite guidate) di uno dei tesori meno noti della città

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Apertura dei siti turistici, disposti i turni per gli ex Asu della Città metropolitana.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.