Apertura dei siti turistici disposti i turni per gli ex Asu della Città metropolitana

A partire dalla prossima settimana, verrà introdotta una turnazione per gli ex Asu impiegati nei siti turistici della Città metropolitana di Torino. Questa disposizione mira a garantire un servizio continuo e organizzato, assicurando un'adeguata presenza nei principali luoghi di interesse della città. La rotazione permetterà di gestire al meglio le risorse e di offrire un supporto costante ai visitatori, mantenendo standard di qualità e efficienza.

