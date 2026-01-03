Aperte tra le polemiche le selezioni per i nuovi vertici della sanità veneta

Da veronasera.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta regionale del Veneto ha avviato le procedure per il rinnovo dei vertici della sanità locale, approvando un avviso pubblico per la selezione di dodici nuovi direttori generali. Questa iniziativa, aperta a diverse candidature, ha suscitato discussioni e critiche. Il processo mira a garantire continuità e trasparenza nella gestione dei servizi sanitari, nel rispetto delle norme e delle esigenze del territorio.

La giunta del Veneto ha dato il via alle procedure per il rinnovo dei vertici della sanità regionale attraverso l’approvazione di un avviso pubblico destinato alla selezione di dodici nuovi direttori generali. E il provvedimento, varato lo scorso 30 dicembre, tocca da vicino anche il territorio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

aperte tra le polemiche le selezioni per i nuovi vertici della sanit224 veneta

© Veronasera.it - Aperte tra le polemiche le selezioni per i nuovi vertici della sanità veneta

Leggi anche: Webuild: al via le selezioni delle assunzioni per il Ponte sullo Stretto: ecco le posizioni aperte come inviare la candidatura

Leggi anche: Webuild: al via le selezioni delle assunzioni per il Ponte sullo Stretto: ecco le posizioni aperte e come inviare la candidatura

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Atac, aperte le selezioni per nuovi operatori di stazione: il bando e come candidarsi - Atac cerca nuovi operatori e operatrici di stazione per le linee metropolitane di Roma under 30: ecco come candidarsi alla posizione. fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.