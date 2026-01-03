Aperte tra le polemiche le selezioni per i nuovi vertici della sanità veneta

La giunta regionale del Veneto ha avviato le procedure per il rinnovo dei vertici della sanità locale, approvando un avviso pubblico per la selezione di dodici nuovi direttori generali. Questa iniziativa, aperta a diverse candidature, ha suscitato discussioni e critiche. Il processo mira a garantire continuità e trasparenza nella gestione dei servizi sanitari, nel rispetto delle norme e delle esigenze del territorio.

