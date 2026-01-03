Anziani rimasti al freddo | Salvati dalla polizia

Durante la notte di Capodanno, una coppia di anziani ha ricevuto assistenza dalla polizia dopo essersi trovata al freddo a causa di una caldaia guasta. La centrale operativa della Questura ha risposto prontamente alla richiesta di aiuto, dimostrando attenzione e solidarietà nei confronti di persone in difficoltà. Questa vicenda evidenzia l’importanza dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il supporto alla comunità.

Una coppia di anziani in difficoltà la notte di Capodanno e l’intervento della polizia per aiutarli. E’ la bella storia di solidarietà avvenuta la sera dell’ultimo dell’anno quando la centrale operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte dei due anziani rimasti al freddo a causa della caldaia che era andata in blocco. Evidentemente marito e moglie non avevano nessuno da chiamare e quindi si sono rivolti alla polizia considerandolo un presidio in aiuto dei cittadini, in ogni sua forma. E così è stato. La polizia ha subito inviato una pattuglia per aiutarli. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione che indicava una situazione di disagio all’interno dell’appartamento a Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziani rimasti al freddo: "Salvati" dalla polizia Leggi anche: Cucciolo abbandonato per strada al freddo: salvato dalla Polizia Locale Leggi anche: Bergamo, per strada al freddo e in astinenza: 24enne salvato dalla Polizia locale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Anziani rimasti al freddo: Salvati dalla polizia. Anziani rimasti al freddo: "Salvati" dalla polizia - E’ la bella storia di solidarietà avvenuta la sera dell’ultimo dell’anno quando la centrale operati ... lanazione.it

