Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita come sono morte? L' esperto | Tossine mitilismo o contaminazione chimica
Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, rispettivamente di 50 e 15 anni, sono decedute in circostanze ancora da chiarire. Secondo gli esperti, le cause potrebbero essere legate a tossine, mitilismo o contaminazioni chimiche. Restano in attesa dei referti analitici e dei risultati dell’autopsia, che forniranno maggiori dettagli sulle circostanze di questi decessi.
«In attesa dei referti analitici e dei risultati dell'autopsia che faranno luce sulla morte» di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, come sono morte mamma e figlia 15enne: «Quadro clinico collassato». La sospetta intossicazione con il pesce
Leggi anche: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, l'autopsia svela perché sono morte: nessun veleno per topi, il cibo che si è rivelato fatale
Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, l'autopsia svela perché sono morte: ipotesi tossinfezione alimentare. I risultati entro 90 giorni; Madre e figlia morte dopo un'intossicazione alimentare: erano state dimesse due volte dall'ospedale, 5 indagati; ANTONELLA - SARA Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, autopsia conclusa: caccia alla tossina tra 19 alimenti sequestrati; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte intossicate dopo aver mangiato pesce e funghi, la Procura indaga su 5 persone: la rabbia degli amici.
Mistero e sospetti: la morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi a Campobasso - Morte Misteriosa a Campobasso: Indagini su Tossine e Contaminazioni Alimentari Un tragico evento ha scosso la comunità di Campobasso, dove si indaga su una morte misteriosa. notizie.it
ANTONELLA - SARA Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, autopsia conclusa: caccia alla tossina tra 19 alimenti sequestrati - Si sono concluse mercoledì 31 dicembre 2025 all’obitorio del Cardarelli di Campobasso le autopsie su Sara Di Vita (15 anni) e sulla madre Antonella Di Ielsi (50), morte a poche ore di distanza tra sab ... statoquotidiano.it
Mamma e figlia morte a Campobasso, prime risposte da esami: “Esclusi da cause decesso funghi e veleno per topi” - La morte a Campobasso di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita: sarebbero esclusi quali possibili cause dell'intossicazione e dei decessi ... fanpage.it
Tragedia di Pietracatella, restituite le salme di Sara e Antonella - La cappa di tristezza piombata su Pietracatella la mattina del 28 dicembre continua ad avvolgere il paese. Le salme di Antonella Di Ielsi e di Sara Di Vita sono state restituite alla famiglia. Ma i ... l - facebook.com facebook
Dall'autopsia della 15enne Sara Di Vita e della mamma, la 50enne Antonella Di Ielsi, "non sono emersi elementi... x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.