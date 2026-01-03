Anticipi di Serie A all' insegna del segno X | Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa terminano 1-1
Gli anticipi di Serie A tra Sassuolo e Parma, e Genoa e Pisa, si sono conclusi con pareggi per 1-1. Nel match tra Sassuolo e Parma, le reti sono state siglate da Thorstvedt e Pellegrino. Risultati equilibrati che riflettono l’andamento delle prime fasi di stagione, offrendo spunti di riflessione per le prossime giornate di campionato.
Sassuolo - Parma 1-1 Marcatori: 12' pt Thorstvedt, 24' pt Pellegrino Sassuolo (4-3-3): Muric 6.5; Walukiewicz 6.5, Idzes 6, Muharemovic 6, Doig 6.5 (40' st Candé sv); Lipani 5.5 (14' st Koné 6), Matic 6, Thorstvedt 7; Fadera 5.5 (29' st Cheddira 6), Pinamonti 5.5 (40' st Moro sv), Laurienté 6 (40' st Pierini sv). In panchina: Satalino, Turati, Zacchi, Skjellerup, Odenthal, Macchioni, Barani, Vranckx,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
