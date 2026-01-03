Anticipi di Serie A all' insegna del segno X | Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa terminano 1-1

Gli anticipi di Serie A tra Sassuolo e Parma, e Genoa e Pisa, si sono conclusi con pareggi per 1-1. Nel match tra Sassuolo e Parma, le reti sono state siglate da Thorstvedt e Pellegrino. Risultati equilibrati che riflettono l’andamento delle prime fasi di stagione, offrendo spunti di riflessione per le prossime giornate di campionato.

