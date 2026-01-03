Anthony Joshua ha scansato la morte per puro caso | ha cambiato posto con l'amico prima dello schianto

Anthony Joshua ha evitato per caso una tragedia in Nigeria, scambiando il posto con un amico poco prima di un incidente mortale. L'ex campione dei pesi massimi è così sopravvissuto a uno schianto tra il suo SUV e un camion parcheggiato, evento che ha causato la morte di due persone. Un episodio che evidenzia come la fortuna possa influenzare in modo inaspettato la vita di una persona.

Anthony Joshua è vivo per una pura casualità: poco prima del tragico schianto tra il SUV su cui viaggiava in Nigeria e un camion parcheggiato a bordo strada, l'ex campione del mondo dei pesi massimi si è scambiato di posto con uno dei suoi due cari amici che hanno perso la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

