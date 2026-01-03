Anthony Joshua ha scansato la morte per puro caso | ha cambiato posto con l'amico prima dello schianto

Anthony Joshua ha evitato per caso una tragedia in Nigeria, scambiando il posto con un amico poco prima di un incidente mortale. L'ex campione dei pesi massimi è così sopravvissuto a uno schianto tra il suo SUV e un camion parcheggiato, evento che ha causato la morte di due persone. Un episodio che evidenzia come la fortuna possa influenzare in modo inaspettato la vita di una persona.

Il pugile Anthony Joshua coinvolto in un incidente stradale in Nigeria: due morti - Anthony Joshua, ex campione britannico dei pesi massimi di pugilato, è rimasto ferito in un incidente stradale in Nigeria che ha causato la morte di due persone. tg.la7.it

Anthony Joshua ricoverato in ospedale dopo incidente in Nigeria: le condizioni - Joshua è in condizioni stabili dopo l’incidente stradale di ieri, in cui hanno perso la vita due componenti del suo team: ... sport.sky.it

A cinque giorni dal tragico incidente che ha spezzato due vite, Anthony Joshua è stato dimesso dall'ospedale in Nigeria. Il gesto del pugile è stato commovente - facebook.com facebook

Anthony Joshua, il pugile inglese ferito in un incidente d'auto in Nigeria. Le news #SkySport #Boxe #Joshua x.com

