Anno nuovo vita vecchia | ed è una brutta vita in mano ai maranza che mettono a ferro e fuoco le città

L’inizio del nuovo anno evidenzia ancora una volta le criticità di un’ordinaria insicurezza nelle città italiane. Le promesse di stabilità e sicurezza spesso si scontrano con realtà ben diverse, caratterizzate da comportamenti irresponsabili e violenti. Questa discrepanza tra parole e fatti emerge chiaramente anche nei momenti di festa, lasciando aperta la domanda su cosa si possa davvero aspettare da un cambiamento che sembra ancora lontano.

Dove starebbe la sicurezza promessa dal governo? C'è un servilismo narrativo che fa impallidire i precedenti, ma la situazione è tragica Che l'idea di nuovo anno sia assurda, che la frattura tra calendari sia coreografica ma insensata lo si capisce benissimo a Capodanno. Non è bastato vietare. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anno nuovo, vita vecchia: ed è una brutta vita, in mano ai maranza che mettono a ferro e fuoco le città Leggi anche: Non è l'anno nuovo che fa nuova la vita: sono le persone Leggi anche: I pro Pal mettono a ferro e fuoco Udine per Italia-Israele Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. 2026. Anno Nuovo, Vita Vecchia.; Frasi sui nuovi inizi, alcune fra le più belle tratte dalla letteratura; Unione Europea: anno nuovo, vita nuova?; Atalanta-Roma, la possibile formazione giallorossa. Ziliani punge la Juve: 'Anno nuovo, vita vecchia: club multato per bilanci irregolari' - Nelle scorse ore il giornalista Paolo Ziliani ha dedicato un messaggio sul proprio account X ficcante nei confronti della Juventus e della nuova multa inferta al club bianconero dalla Consob. it.blastingnews.com

Marsala, anno nuovo ma problemi vecchi: a Sappusi ennesima rottura della rete idrica - Nel quartiere Sappusi, come si può vedere dal video che pubblichiamo, ... tp24.it

L’anno nuovo di Gianni Rodari: la poesia che insegna a costruire il futuro - Scopri "L’anno nuovo" poesia di Gianni Rodari che insegna come il futuro non è scritto nel destino, ma nasce dalle scelte e dalla volontà. libreriamo.it

Justo e Sole. . Il nostro capodanno 2025 Felice anno nuovo ricco di belle sorprese Justo e Sole - facebook.com facebook

Felice anno nuovo dalla redazione di #Sportitalia Siamo pronti a raccontarvi un nuovo anno di sport: a partire dalla Coppa d’Africa che torna il 3 gennaio con gli ottavi di finale … E tra pochissimo pronti con il #calciomercato! x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.