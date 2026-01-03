Anna Tatangelo mamma bis nasce Beatrice | la gioia di papà Giacomo e la dedica dello zio

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta: questa mattina, a Roma, è nata Beatrice, la figlia della cantante e di Giacomo Buttaroni. La nascita rappresenta un momento di gioia per la famiglia, con il supporto anche dello zio. Un evento che segna un nuovo capitolo nella vita di Anna e dei suoi cari, portando con sé la felicità di accogliere una nuova vita.

Regalo di compleanno speciale per l’artista di Sora. Anna Tatangelo è di nuovo mamma. Questa mattina, in una clinica romana, è nata Beatrice, la secondogenita della cantante, frutto dell’amore con il compagno Giacomo Buttaroni. La notizia è stata confermata da Adnkronos e ha rapidamente fatto il giro del mondo dello spettacolo, accendendo l’affetto dei fan che da mesi seguivano con discrezione e partecipazione questo nuovo capitolo della sua vita. Per l’artista di Sora, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, si tratta di una nascita particolarmente significativa, non solo perché segna l’arrivo di una nuova figlia, ma perché rappresenta anche un momento di piena maturità personale e artistica, vissuto lontano dai clamori e con una consapevolezza diversa rispetto al passato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Anna Tatangelo mamma bis, nasce Beatrice: la gioia di papà Giacomo e la dedica dello zio Leggi anche: Anna Tatangelo mamma bis, è nata la figlia Beatrice avuta con il compagno Giacomo Buttaroni Leggi anche: Anna Tatangelo mamma bis: è nata la piccola Beatrice Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Essere body positive non significa restare uguali: la rinascita di BigMama oltre le etichette. Anna Tatangelo mamma bis, nato il secondo figlio: chi è Giacomo Buttaroni e cosa sappiamo sulla coppia - Ma chi è davvero Giacomo Buttaroni, il compagno rimasto lontano dai riflettori? urbanpost.it

Anna Tatangelo è diventata mamma bis: è nata Beatrice, la secondogenita della cantante - La cantante è diventata mamma per la seconda volta: questa mattina, in una clinica romana, è nata Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni. rumors.it

Anna Tatangelo mamma bis: è nata la sua Beatrice! - Anna Tatangelo ha dato alla luce la sua bambina, la piccola Beatrice: la cantante è mamma bis! comingsoon.it

La famiglia si allarga e il cuore pure: Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta ed è nata la piccola Beatrice, un nuovo raggio di luce nella sua vita. Benvenuta al mondo, Beatrice E tantissimi augu - facebook.com facebook

È nata a Roma Beatrice, secondogenita di Anna Tatangelo e del compagno Giacomo Buttaroni. La gravidanza era stata annunciata dalla cantante a giugno 2025. La cantante, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, è già madre di Andrea, nato nel 201 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.