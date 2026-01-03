Anna Tatangelo mamma bis nasce Beatrice | la gioia di papà Giacomo e la dedica dello zio

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta: questa mattina, a Roma, è nata Beatrice, la figlia della cantante e di Giacomo Buttaroni. La nascita rappresenta un momento di gioia per la famiglia, con il supporto anche dello zio. Un evento che segna un nuovo capitolo nella vita di Anna e dei suoi cari, portando con sé la felicità di accogliere una nuova vita.

Regalo di compleanno speciale per l’artista di Sora. Anna Tatangelo è di nuovo mamma. Questa mattina, in una clinica romana, è nata Beatrice, la secondogenita della cantante, frutto dell’amore con il compagno Giacomo Buttaroni. La notizia è stata confermata da Adnkronos e ha rapidamente fatto il giro del mondo dello spettacolo, accendendo l’affetto dei fan che da mesi seguivano con discrezione e partecipazione questo nuovo capitolo della sua vita. Per l’artista di Sora, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, si tratta di una nascita particolarmente significativa, non solo perché segna l’arrivo di una nuova figlia, ma perché rappresenta anche un momento di piena maturità personale e artistica, vissuto lontano dai clamori e con una consapevolezza diversa rispetto al passato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

