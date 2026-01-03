Anna Tatangelo mamma bis | la prima foto della piccola Beatrice condivisa dallo zio

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta, accogliendo la piccola Beatrice, nata questa mattina a Roma. La cantante ha condiviso la prima foto della neonata, che porta avanti la sua famiglia con gioia. La notizia è stata confermata dallo zio della bambina, sottolineando il lieto evento e il nuovo arrivo nella vita di Anna e dei suoi cari.

Fiocco rosa per Anna Tatangelo. La cantante è diventata nuovamente mamma nella mattinata di oggi 3 gennaio 2026, quando in una clinica romana è venuta alla luce Beatrice, la sua secondogenita. L'arrivo della figlia segna un nuovo capitolo di vita per l'artista, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, e rappresenta il coronamento della storia d'amore con il compagno Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio. La dolce attesa era stata annunciata lo scorso 18 giugno 2024 con un post su Instagram che aveva immediatamente catturato l'attenzione dei suoi numerosi follower.

