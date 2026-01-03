Anna Tatangelo mamma bis | è nata Beatrice

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta: oggi, 3 gennaio 2026, ha dato il benvenuto alla piccola Beatrice in una clinica romana. La cantante di Sora ha condiviso questa gioiosa notizia, confermando l’arrivo della sua secondogenita. La nascita di Beatrice rappresenta un momento importante nella vita di Anna, che ora si prepara ad affrontare questa nuova fase con serenità.

Fiocco rosa per Anna Tatangelo: oggi, 3 gennaio 2026, la cantante originiaria di Sora ha dato alla luce la piccola Beatrice, in una clinica romana. A dare l’annuncio della lieta notizia è stato il fratello di lei, Maurizio, che ha pubblicato una storia su Instagram in cui fa capolino una manina della neonata, accompagnata dalla didascalia: “Auguri amore di zio, bellissima”. Anna aveva annunciato la sua gravidanza a giugno 2025, attraverso uno scatto che la ritraeva con il pancione. “Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”, aveva scritto in quell’occasione. Fan, amici e colleghi si stanno riversando sui profili social della cantante per auguri e congratulazioni d’ordinanza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Anna Tatangelo mamma bis: è nata Beatrice Leggi anche: Anna Tatangelo mamma bis: è nata la piccola Beatrice Leggi anche: Anna Tatangelo mamma bis, è nata la figlia Beatrice avuta con il compagno Giacomo Buttaroni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Essere body positive non significa restare uguali: la rinascita di BigMama oltre le etichette. Anna Tatangelo mamma bis, nato il secondo figlio: chi è Giacomo Buttaroni e cosa sappiamo sulla coppia - Ma chi è davvero Giacomo Buttaroni, il compagno rimasto lontano dai riflettori? urbanpost.it

