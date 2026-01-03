Anna Tatangelo ha partorito | è nata Beatrice

Anna Tatangelo ha dato alla luce la sua seconda figlia, Beatrice. La cantante e il partner Giacomo Buttaroni sono ora genitori di due bambini. La nascita di Beatrice rappresenta un momento importante per la coppia, che ha condiviso con i propri fan questa gioia. L’evento conferma la serenità e il proseguimento della loro vita familiare.

Anna Tatangelo ha partorito la sua seconda figlia: è nata Beatrice e Giacomo Buttaroni è diventato papà. A dare la notizia il fratello della cantante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it



