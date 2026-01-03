Anna Tatangelo è diventata madre per la seconda volta | che nome ha scelto

Anna Tatangelo è diventata madre per la seconda volta, dando il benvenuto a Beatrice, nata questa mattina in una clinica di Roma. La cantante e il compagno Giacomo Buttaroni hanno accolto la loro nuova figlia, confermando la lieta notizia. Questa nascita segna un momento importante nella vita dell’artista, che ora si prepara ad affrontare questa nuova fase personale con serenità.

Fiocco rosa per la cantante Anna Tatangelo. Secondo quanto svela l'Adnkronos, è nata questa mattina, in una clinica romana, Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni. La gravidanza era stata annunciata dalla cantante a giugno 2025 con un post su Instagram. Per la cantante di Sora, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, si tratta della secondogenita. Tatangelo è infatti già madre di Andrea, nato nel 2010 dalla lunga e nota relazione con il cantante Gigi D'Alessio.

