Anna Tatangelo di nuovo mamma | è nata la secondogenita Beatrice

Anna Tatangelo è diventata nuovamente mamma: è nata la sua seconda figlia, Beatrice. Il fratello Maurizio ha condiviso un messaggio di auguri su Instagram, celebrando l’arrivo della piccola. La cantante, già madre di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio, si prepara ora a vivere questo nuovo momento di famiglia.

Il fratello della cantante, Maurizio, fa gli auguri a neomamma e bimba con una storia di Instagram. La cantante è già mamma di Andrea, nato nel 2010 dalla storia con Gigi D'Alessio.

Anna Tatangelo di nuovo mamma: è nata la secondogenita Beatrice. Il padre è l’ex calciatore Giacomo Buttaroni: “Mi fa sentire amata, protetta” - È nata questa mattina 3 gennaio, in una clinica romana, Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni Anna Tatangelo di nuovo mamma, secondo quanto apprende l’ Adnkronos. ilfattoquotidiano.it

Anna Tatangelo mamma bis, l’annuncio sui social: gioia in famiglia per la nascita della seconda figlia - Momenti di felicità per Anna Tatangelo: è venuta al mondo la sua seconda figlia. notizie.it

È nata a Roma Beatrice, secondogenita di Anna Tatangelo e del compagno Giacomo Buttaroni. La gravidanza era stata annunciata dalla cantante a giugno 2025. La cantante, che il prossimo 9 gennaio compirà 39 anni, è già madre di Andrea, nato nel 201 x.com

