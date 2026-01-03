Anissa e Sherif, i due 15enni scomparsi dalla provincia di Novara nei giorni scorsi, sono stati ritrovati a Salerno. Attualmente stanno bene e non presentano problemi di salute. La loro individuazione conferma il buon esito delle attività di ricerca e si inserisce in un quadro di attenzione e tutela per i minori scomparsi. La vicenda si conclude con un esito positivo per i giovani e le loro famiglie.

Ritrovati a Salerno e in buono stato di salute. Anissa e Sherif, i due 15enne scomparsi dalla provincia di Novara nei giorni scorsi, sono stati individuati e ritrovati a Salerno.I due si erano allontanati da casa rispettivamente il 27 dicembre lei e il 28 dicembre lui, senza lasciare alcuna. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Scomparsi Anissa e Sherif: i due avvistati a Salerno

Leggi anche: Scomparsa una ragazza di 15 anni: si cerca Anissa, potrebbe essere con Sherif

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Anissa e Sherif ritrovati a Salerno: stanno bene; Lieto fine per Sherif e Anissa, i due ragazzi scomparsi sono stati ritrovati; Scomparsi da Cerano e Cameri e ritrovati insieme a Salerno.

Lieto fine per Sherif e Anissa, i due ragazzi scomparsi sono stati ritrovati - Sono stati ritrovati a Salerno i due quindicenni di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi, Anissa, residente a Cameri, e Sherif, di Cerano. lavocedinovara.com