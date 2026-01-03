Le festività natalizie si concludono ad Anghiari con due eventi: “Vai di Ronda” e “la Befana vien dal Ponte”. Queste iniziative segnano il fine di un programma che ha coinvolto la comunità e ricevuto riscontri positivi. Un'occasione per vivere ancora un momento di convivialità e tradizione prima della fine delle celebrazioni.

Arezzo, 3 gennaio 2026 – Le festività natalizie stanno per giungere al termine e Anghiari s i appresta a vivere le ultime due iniziative di un programma che ha riscosso fino a questo momento grande partecipazione e unanimi apprezzamenti. Le emozioni e il divertimento non sono quindi ancora finiti. Lunedì 5 gennaio, infatti, si terrà la decima edizione di “Vai di Ronda ”, un appuntamento che da anni anima il centro storico con musica e allegria. L'evento, organizzato da MeaRevoltionae in collaborazione con l'Associazione Pro-Anghiari e il Comune di Anghiari, inizierà alle 18:30 con la musica live di Nonsolotommaso, proseguirà alle 22:00 con Montefiori Cocktail per concludersi alle 23:30 con il dj set di Mitla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anghiari di Natale: il gran finale con “Vai di Ronda” e “la Befana vien dal Ponte”

