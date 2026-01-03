Angelo Moratti sogna e si fa avanti | Ricomprare l’Inter? Sì lo farei!

Angelo Moratti, figura storica nel mondo del calcio, esprime il suo desiderio di riacquistare l’Inter, sottolineando la volontà di proseguire la tradizione familiare. Dopo il nonno Angelo e lo zio Massimo, si apre una possibile nuova pagina per la squadra. La sua dichiarazione suscita interesse e riflessioni sul futuro del club e sulla continuità di una famiglia che ha segnato la storia nerazzurra.

Inter News 24 . Continua la dinastia dopo il nonno Angelo e lo zio Massimo?. Il legame tra la famiglia Moratti e i colori nerazzurri è una storia d’amore che resiste al tempo e ai cambiamenti societari. A distanza di dodici anni dalla cessione a Erick Thohir, il sogno di un ritorno della storica dinastia milanese torna a scaldare i cuori dei tifosi della Beneamata. A riaccendere la speranza è stato Angelo Moratti, figlio di Gian Marco e nipote dell’indimenticato presidente del Triplete, Massimo Moratti. LEGGI ANCHE: Moratti racconta: «Sto meglio, sono stato fortunato. 🔗 Leggi su Internews24.com

