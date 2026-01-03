Angelo Moratti | Ricomprerei l' Inter

Nella terza puntata di “Outsider Insight”, disponibile su Spotify e Apple Podcast, intervistiamo Angelo Moratti e Luchino Visconti Di Modrone. Tra gli argomenti trattati, Moratti esprime la volontà di ricomprare l’Inter, un tema che apre riflessioni sul mondo del calcio e della passione sportiva. Un dialogo che offre spunti interessanti sulla storia e le prospettive di uno dei club più importanti d’Italia.

 Angelo Moratti e Luchino Visconti Di Modrone sono gli ospiti della terza puntata di “Outsider Insight”, podcast condotto da Massimo Radaelli e disponibile su Spotify e Apple Podcast. “Inter Milan in my heart” è il nome della puntata, in cui gli ospiti dialogano sui legami tra le loro famiglie e il club nerazzurro e su come sia cambiato il mondo del calcio, anche dal punto di vista manageriale. Alla domanda del conduttore «se tu avessi tutti i soldi di questo mondo, ricompreresti l’Inter?», la risposta del nipote dell’ex patron nerazzurro è stata immediata: «Sì, lo farei». Anche se ha poi fatto notare come i grandi club siano diventati oggetto di investimento soprattutto da parte di fondi statali stranieri, desiderosi di «mettere bandierine» nel calcio che conta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

