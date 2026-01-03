Andrea Pisani risponde a Beatrice Arnera ma non prende una posizione

Andrea Pisani ha risposto a Beatrice Arnera senza esprimere una posizione netta. La sua dichiarazione si è concentrata sull’importanza di evitare insulti, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La sua risposta, pubblicata su Il Difforme, evidenzia un atteggiamento di neutralità, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, senza scadere in giudizi o commenti polemici.

