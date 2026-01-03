Ancora due scosse di terremoto nella notte | prosegue lo sciame sismico in Appennino

Nella notte si sono verificate due ulteriori scosse di terremoto nell’Appennino romagnolo, proseguendo lo sciame sismico iniziato venerdì sera. Dopo l’evento principale delle 20.53, le recenti scosse hanno confermato la continued presenza di attività sismica nella zona, richiedendo attenzione e monitoraggio da parte delle autorità e delle comunità locali.

Dopo la prima scossa di venerdì sera alle 20.53, altri due eventi sismici sono stati avvertiti nell'Appennino romagnolo nel corso della notte. Altre due scosse di terremoto sono state infatti registrate alle 21.11 e alle 2.46.La prima scossa, di magnitudo 2.0, si è verificata a una profondità di.

