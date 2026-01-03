Anche piazza Maggiore può essere viva
Dopo un anno come assessore alla Cultura, Daniele Del Pozzo riflette sulla centralità di Bologna come modello culturale. La città integra biblioteche, musei e servizi pubblici, andando oltre le semplici attività o eventi. Questa visione sottolinea come anche piazza Maggiore possa essere un luogo vivo e significativo, rappresentando un esempio di cultura accessibile e sostenibile per tutti.
Daniele Del Pozzo, un anno da assessore alla Cultura è stata per lei una sfida? "Sì, perché qui la cultura è un modello, c’è il modello Bologna che ingloba biblioteche e musei come servizio pubblico sostenuto da risorse pubbliche, non è solo attività, progetti culturali, festival. Altre città hanno deciso di appaltare la gestione di biblioteche e musei a soggetti esterni, qui no, è un bene pubblico e quindi necessita di un impegno considerevole. Dopo il modello, parlerei anche della quantità, perché se c’è una cosa che caratterizza Bologna è che sulla dimensione di popolazione di circa 390mila abitanti, la cosa che ha sorpreso anche me, è quanta offerta culturale nasca da associazioni cooperative, terzo settore, operatori, operatrici, curatori, curatrici, artisti, artiste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
