anche il regno delle due sicilie ha la sua nazionale di calcio

Il Regno delle Due Sicilie ha la sua nazionale di calcio, un simbolo di identità e tradizione. In questo spazio, diamo voce a talenti emergenti e a realtà meno conosciute, offrendo loro un’opportunità di visibilità. La nostra missione è valorizzare le storie e le competenze di chi, spesso, non trova spazio nei canali tradizionali, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e passione per il calcio locale.

Noi diamo voce a chi non ne ha: siamo la vetrina adatta per quei talenti calcistici che non riescono a emergere nei canali ufficiali". A parlare è Massimo Amitrano, ex arbitro di c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Fu l'ultimo sovrano delle Due Sicilie: il Re Lasagna perse il regno (ma mai l'onore) - Francesco II era chiamato così a causa della sua notoria passione, sposò la sorella di Sissi e dopo la perdita del trono venne soprannominato Franceschiello. balarm.it

Il medaglione di confine tra Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie del 1840 in esposizione alla Guardia di finanza - Giovedì 19 giugno nella caserma “Guardia Luigi Mattei”, sede del Comando Provinciale di Rieti, alla presenza del Cai e di alcuni soci dell’associazione collezionisti di Rieti, è avvenuta la ... ilmessaggero.it

Il Capodanno nel Regno delle due Sicilie si festeggia così! Per salutare il nuovo anno, porta in tavola l’eccellenza della nostra tradizione. Da Tifanny Club trovi il meglio dei dolci siciliani artigianali, preparati con ingredienti autentici e tanta passione. Cassat - facebook.com facebook

