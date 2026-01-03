Anche a gennaio mercatino dell' antiquariato e apertura di Villa Balladoro a Povegliano

A gennaio, Povegliano Veronese rinnova il suo panorama culturale con l'apertura del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, grazie a una modifica del regolamento comunale. Contestualmente, si inaugura ufficialmente anche l'apertura di Villa Balladoro, offrendo ai visitatori nuove opportunità di scoperta e cultura. Questa iniziativa segnala un rinnovato interesse nel valorizzare il patrimonio locale e promuovere il turismo nel territorio.

Il 2026 a Povegliano Veronese si apre all’insegna di una rinnovata energia culturale e turistica. Una modifica al regolamento comunale permette infatti allo storico mercatino dell’antiquariato e del collezionismo di ampliare il proprio calendario: da quest’anno l’appuntamento si terrà anche nella. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Anche a gennaio mercatino dell'antiquariato e apertura di Villa Balladoro a Povegliano Leggi anche: Arona, anche a dicembre torna il Mercatino dell'antiquariato sul lungolago Leggi anche: Mercatino dell'Antiquariato di Piazza dei Quiriti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mercatini dell’antiquariato, usato e vintage in Piemonte nel weekend 3-4 gennaio 2026; Verona Antiquaria inaugura il nuovo anno a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo; Povegliano non si ferma. Mercatino dell'antiquariato e aperture di Villa Balladoro per la prima volta anche a gennaio. Tedeschi: “ Decisione storica”; Mercatini dell'usato e fiere di antiquariato a Parigi e nell'Île-de-France, nel fine settimana dal 3 al 4 gennaio 2026. Povegliano non si ferma. Mercatino dell’antiquariato e aperture di Villa Balladoro per la prima volta anche a gennaio. Tedeschi: “ Decisione storica” - Grazie a una recente modifica del regolamento comunale, lo storico Mercatino ... giornaleadige.it

Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove sono a gennaio - Sono molti i mercatini che tornano a Milano con le loro bancarelle dove trovare preziosi oggetti del passato. milanotoday.it

Castiglione Olona: domenica 4 gennaio torna la Fiera del Cardinale - CASTIGLIONE OLONA – Domenica 4 gennaio è in programma a Castiglione Olona la tradizionale Fiera del Cardinale, il mercatino dell’antiquariato e ... ilsaronno.it

Alessandria (AL) - "Mercatino dell'Antiquariato" 4 Gennaio 2025 https://www.viaggiesagre.it/sagre/piemonte/gennaio/Alessandria.html . . . #alessandria #mercato #fiera #piemonteturismo #piemonte #piemontedascoprire #mercatino #mercatinousato #mercatin - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.