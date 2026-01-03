amuchina e infasil passano a fater e diventano americani

A partire dal 1° gennaio, i marchi Amuchina e Infasil sono passati da Angelini Pharma a Fater, joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble. Questa operazione ha comportato il trasferimento del ramo d’azienda che comprende i due marchi, segnando una nuova fase nella loro gestione e distribuzione sul mercato italiano.

Dal 1° gennaio il ramo d’azienda che comprende i marchi Amuchina e Infasil si è trasferito da Angelini Pharma a Fater, join venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble. L’operazione riguarda due brand storici del mercato italiano e segna un passaggio rilevante nella strategia industriale del Gruppo Angelini Industries, di cui Fater fa parte. L’intesa è stata annunciata congiuntamente dalle due società e riguarda non solo i marchi, ma anche gli asset e le attività direttamente connesse alla loro gestione, con l’obiettivo dichiarato di garantire continuità operativa verso il mercato e i clienti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

