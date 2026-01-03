Amici 25 registrazione 8 Gennaio 2026 | decisione su Flavia maglie d’oro e Serale

Il 25° stagione di Amici prosegue con nuove registrazioni e aggiornamenti. La puntata del 8 gennaio 2026 si concentra sulla decisione riguardante Flavia, le maglie d’oro e l’andamento del Serale. Il daytime torna mercoledì 7 gennaio, seguito dagli speciali domenicali dall’11 gennaio, offrendo ai fan uno sguardo approfondito sul percorso dei concorrenti e sulle dinamiche del talent.

Amici 25 torna in onda con il daytime di mercoledì 7 gennaio 2026 e con gli speciali della domenica dall'11 gennaio. Ma l'appuntamento che tiene tutti con il fiato sospeso è la registrazione 8 gennaio 2026, quando potrebbe arrivare il verdetto su Flavia Buoncristiani, rimasta senza maglia per decisione di Anna Pettinelli. Il tempo delle vacanze è finito: ora si riparte tra prove, giudizi e la lunga strada verso il Serale. Amici 25 riparte: le date del ritorno in tv. Dopo settimane di pausa, Amici 25 riapre i battenti con un calendario già fissato: mercoledì 7 gennaio 2026 andrà in onda il primo daytime del nuovo anno, mentre gli speciali domenicali torneranno l'11 gennaio su Canale 5.

