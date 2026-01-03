Sabbiese continua ad andare a trovare la sua nuova amante, mentre da settimane non riesce più ad avere rapporti con Clara. Ma, ovviamente, dietro la nuova fiamma si nasconde qualcosa di losco. In particolare, al momento, furti a gioiellerie. Naturalmente (vedi il caso!) a indagare è Damiano, che, sempre casualmente, proprio a casa di Clara perde dalla tasca del pantalone delle foto con le immagini degli oggetti rubati. e sempre casualmente li raccoglie Edoardo, che riconosce un bracciale indossato dall’amante. E quindi anche lui inizia a insospettirsi e indagare. Nel frattempo finalmente Viola decide di viversi una storia almeno per qualche giorno lontano dalla mamma, e quindi parte per Natale con Eugenio e Antonio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Amanti, furti e sotterfugi in Un posto al sole

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni 22 dicembre: Damiano indaga sui furti alla gioiellerie, Eduardo teme Stella

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni 27 ottobre: Micaela e Manuela in lotta per il posto in radio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Amanti, furti e sotterfugi in Un posto al sole - Sabbiese continua a vedere la sua nuova fiamma, mentre Damiano perde dalla tasca le foto con le immagini di alcuni oggetti rubati stuzzincando il sospetto di Edoardo. ilfoglio.it