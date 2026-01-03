La recente manovra economica dimostra come, nonostante le critiche, il contributo di oltre 12 miliardi da parte di credito e assicurazioni rappresenti un apporto significativo alle finanze pubbliche. Questa conclusione mette in discussione le accuse di favori e di pratiche poco trasparenti rivolte al governo, evidenziando invece una collaborazione che si riflette nelle risorse messe a disposizione per la manovra.

Se i conti si fanno alla fine, quelli della manovra sbugiardano per l’ennesima volta l’opposizione. Nel caso specifico sul refrain del “governo amico delle banche” e del “gioco delle tre carte” sul contributo che l’esecutivo chiedeva al credito e alle assicurazioni. Il bilancio finale infatti parla di oltre 12 miliardi, per l’esattezza 10,2 dalle banche e 2 dalle assicurazioni. Ben oltre la formulazione iniziale di 5 miliardi e anche più dell’ultima ipotesi di 11 miliardi. Altro che “governo amico delle banche”: ecco il contributo in manovra. Dunque, nella lunga trattativa che ha interessato Palazzo Chigi e gli istituti finanziari a uscirne vincitore è stato il primo, che già in fase di stesura della legge di Bilancio aveva messo in chiaro la questione: dai 45 miliardi di utili incassati nell’ultimo anno dagli istituti di credito, un contributo per i consumatori «non poteva non arrivare». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Altro che “governo amico delle banche”: da credito e assicurazioni un contributo in manovra da oltre 12 miliardi

