Alma Cecci in partenza | pronte le alternative

L’Alma Fano si prepara a fare fronte a una novità nella rosa: Tommaso Cecci, difensore centrale di 24 anni arrivato a dicembre, ha manifestato la volontà di tornare vicino a casa per motivi personali. La società sta valutando le possibili alternative per sostituire il giocatore e mantenere l’equilibrio del reparto difensivo in vista della nuova stagione.

Il nuovo anno si apre per l’Alma Fano con un problema di mercato: Tommaso Cecci, il difensore centrale di 24 anni, arrivato ai primi di dicembre per rinforzare il reparto difensivo, avrebbe chiesto di poter riavvicinarsi a casa per motivi personali. Il giocatore, che abita in Toscana, seppure a malincuore avrebbe espresso il desiderio di rientrare in famiglia. Una decisione sarà presa dalla società di via Toscanini alla ripresa degli allenamenti, e se Cecci dovesse confermare questa sua necessità si arriverebbe con tutta probabilità alla rescissione del contratto. Un fulmine a ciel sereno che è piombato in casa Alma proprio durante le festività natalizie e di fine anno, perché Cecci, pur disputando una sola gara, aveva dimostrato di essersi ben inserito all’interno del gruppo granata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

