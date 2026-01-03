Allenatori in lotta Scudetto considerando anche la strategia comunicativa La situazione non lascia dubbi
Con la ripresa del campionato, la corsa allo Scudetto si fa più serrata. Gli allenatori sono al centro di questa sfida, non solo per le scelte tecniche ma anche per la comunicazione strategica. La situazione attuale evidenzia come il calcio nostrano rimanga un “gioco di società”, dove ogni mossa e ogni parola contano nel percorso verso il tricolore.
Gli allenatore e la strategia comunicativa considerando la lotta Scudetto. La situazione attuale Con la ripresa del campionato, il calcio nostrano torna al suo “gioco di società” preferito durante le feste: non la tombola, ma «il gioco dello scarica-scudetto». Arianna Ravelli analizza la consueta strategia comunicativa degli allenatori di vertice, impegnati a nascondere le proprie . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
