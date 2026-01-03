Alle origini di Gomorra Un racconto che spiazza

Alle origini di Gomorra. Un racconto che spiazza Prima che il potere si consolidasse in un sistema strutturato, prima che la violenza e la paura assumessero ruoli organizzati, c’era un ragazzo. Questa narrazione ricostruisce le radici di un fenomeno, offrendo uno sguardo sobrio e realistico su un passato spesso nascosto, per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato alla nascita di un mondo complesso e radicato nel territorio.

Prima che il potere diventasse sistema, prima che il sangue fosse linguaggio e che la paura si organizzasse in gerarchia, c'era un ragazzo. Si chiamava Pietro, aveva quindici anni e viveva ai margini di Secondigliano, in una Napoli povera e inquieta che stava per cambiare per sempre. È da qui che riparte «Gomorra – Le Origini», il prequel della storica saga Sky Original tratta dal bestseller.

