Allarme neve ecco il piano per le strade

Il Comune di Vallefoglia ha approvato il piano per la gestione dell’emergenza neve prevista nella prossima settimana, con ghiaccio e nevicate anche a quote basse. Il piano del 2026 disciplina le operazioni di sgombero e di salatura delle strade, garantendo interventi tempestivi e coordinati per mantenere la viabilità e la sicurezza pubblica durante le condizioni meteo avverse.

Al maltempo previsto per la prossima settimana, con ghiaccio e nevicate anche a bassa quota, il comune di Vallefoglia risponde con l’approvazione del piano per il 2026 per lo sgombero della neve e per lo spargimento del sale. Il servizio è stato affidato a tre ditte del territorio comunale: al fine di garantire interventi tempestivi ed efficienti e ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale, il comune di Vallefoglia è stato suddiviso in cinque zone operative. La zona uno comprende la parte a monte di Montecchio, la due quella a valle, la tre la frazione di Sant’Angelo in Lizzola, la quattro le località di Bottega, Morciola, Mulino Ruggeri e Cappone, mentre della cinque fanno parte Talacchio, Colbordolo e Montefabbri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarme neve, ecco il piano per le strade Leggi anche: Neve e ghiaccio, ecco le strade dove è obbligatorio avere le catene a bordo: coinvolte anche le Madonie Leggi anche: Piano neve . Verifiche sulle strade La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Allarme neve, ecco il piano per le strade; Piano Neve, spargisale su 1200 chilometri di strade: «Attenzione al Monte Grappa»; Emilia-Romagna: rientrata l'allerta fiumi, continua il monitoraggio, centinaia gli sfollati - Natale di paura in Romagna, rientrata l'allerta per i fiumi, centinaia gli evacuati; Neve e ghiaccio, Forlì si organizza: pronto il piano per l’inverno tra mezzi, prevenzione e collaborazione. Anas vara il piano neve: le misure preventive sulle strade italiane - Anas ha varato il nuovo piano neve per fronteggiare i fenomeni atmosferici che si abbatteranno sulle nostre strade. virgilio.it

Piano neve . Verifiche sulle strade - Punti di stoccaggio e, all’occorrenza, varchi per l’inversione di marcia se non si potesse proseguire. msn.com

MALTEMPO / Allerta meteo: attivato il Piano Neve, rimodulate le soppressioni sulla Fossano–Limone - Le informazioni diffuse dall’Osservatorio ferroviario del Tenda: treni garantiti tra Fossano e Cuneo, cancellazioni limitate al tratto montano ... targatocn.it

Crime in the Backcountry: Wardens Strike Back

Allarme neve: «Ridotta del 61%». L'inverno «sintetico» sulle piste da sci, salgono i prezzi degli skipass. Ma le Olimpiadi sono salve x.com

L'allarme è stato lanciato dal fratello. I Vigili del Fuoco stanno operando in condizioni di scarsa visibilità e con presenza di neve e ghiaccio. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.