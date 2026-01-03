Allarme Mozzarella di bufala scatta il richiamo dei prodotti contaminati | ecco quali evitare
Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo per alcuni lotti di mozzarella di bufala campana DOP prodotta nel Casertano, a causa di un possibile superamento dei limiti di aflatossina M1. Si consiglia di verificare i prodotti presenti in commercio e di evitarne l’uso qualora siano tra quelli interessati dal provvedimento, per garantire la sicurezza alimentare.
Tempo di lettura: 2 minuti Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di diversi lotti di mozzarella di bufala campana DOP prodotti nel Casertano a causa di un possibile superamento dei limiti consentiti di aflatossina M1, una sostanza potenzialmente nociva per la salute. I prodotti interessati sono stati realizzati nello stabilimento di Grazzanise (Caserta) e commercializzati con i marchi La Contadina, Metro Chef e Tamburro. L’indicazione per i consumatori è chiara: non consumare i prodotti segnalati e restituirli al punto vendita, dove sarà possibile ottenere il rimborso o la sostituzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
