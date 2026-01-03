Alla Dakar con la Panda

Nel 2007, Biasion e Saby parteciparono alla Dakar con la Fiat Panda, affrontando la dura maratona africana. Nonostante l'impegno, la gara si rivelò sfidante e portarono a casa poche soddisfazioni. È un episodio che evidenzia le difficoltà e le sfide affrontate dai piloti durante questa prestigiosa competizione.

