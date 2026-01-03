Alfonso Signorini si rivolge agli avvocati, chiedendo interventi contro i contenuti online di Fabrizio Corona e Falsissimo. In una richiesta formale, invita le piattaforme a intervenire, minacciando azioni legali e risarcimenti. La questione riguarda la gestione dei contenuti diffamatori o dannosi sui social, evidenziando l'importanza di un controllo più efficace per tutelare la reputazione delle persone coinvolte.

Non solo Fabrizio Corona: nel mirino di Alfonso Signorini finiscono anche i social che ospitano Falsissimo. Accuse di profitto sul danno reputazionale e privacy violata. La battaglia legale tra Alfonso Signorini e i colossi del web segna un nuovo, durissimo capitolo nello scontro mediatico che vede contrapposto il conduttore del Grande Fratello a Fabrizio Corona. Nelle ultime ore, gli avvocati di Signorini hanno sferrato un attacco diretto non solo all'ex re dei paparazzi, ma a tutte le piattaforme che ospitano i contenuti del suo programma, Falsissimo. Ecco i dettagli della vicenda che sta scuotendo il mondo del web e della TV. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alfonso Signorini, gli avvocati contro i giganti del web: "Fermate Corona e Falsissimo o ci risarcirete"

Leggi anche: Gli avvocati di Alfonso Signorini contro i colossi del web: «Bloccate “Falsissimo” e cancellate le foto diffuse da Corona. Immagine deturpata»

Leggi anche: Gli avvocati di Signorini attaccano i giganti del web: “Bloccate Corona e Falsissimo o vi chiediamo milioni di risarcimento”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dopo le accuse di Corona sul presunto «sistema» per entrare al Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset; Caso Signorini, gli avvocati al contrattacco: “Zero preoccupazioni, Alfonso è tranquillo”; Il legale di Signorini contro Medugno: Dimostreremo che è abituato a proporsi in ogni forma pur di andare in Tv; L'avvocato di Signorini: Medugno abituato a proporsi in ogni forma pur di avere successo. Alfonso è sereno e fiducioso.

Alfonso Signorini diffida i social, la lettera degli avvocati - Stando a quanto si legge, a seguito di quanto accaduto, l’immagine di Alfonso Signorini “è irrimediabilmente deturpata dall’illecita, ripetuta, artefatta diffusione di conversazioni ed immagini ... novella2000.it